El príncipe heredero de Ajman recibe al embajador de Indonesia

AJMAN, 8 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió a Husin Bagis, embajador de la República de Indonesia en Emiratos Árabes Unidos, quien realizó una visita de cortesía al inicio de su misión en el país.

El jeque Ammar dio la bienvenida al diplomático indonesio y le deseó éxito en su nuevo cargo, expresando su confianza en que su mandato contribuya a impulsar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Las conversaciones se centraron en reforzar la cooperación en diversos sectores para promover los intereses comunes de las dos naciones amigas.

El embajador Bagis agradeció al príncipe heredero de Ajman la cálida acogida y la generosa hospitalidad, y elogió el desarrollo continuo del emirato en distintos ámbitos.

A la reunión asistieron varios funcionarios.