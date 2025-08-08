La Gran Mezquita Sheikh Zayed, primera en Oriente Próximo y octava a nivel mundial en 2025

ABU DABI, 8 de agosto de 2025 (WAM) – La Gran Mezquita Sheikh Zayed (SZGM) de Abu Dabi ha alcanzado un nuevo hito mundial al ascender en la lista de los lugares más emblemáticos del planeta, según el informe global 2025 de la plataforma líder de viajes y turismo TripAdvisor.

En la categoría Top Attractions, la SZGM se situó en el octavo lugar a nivel mundial entre 25 monumentos destacados, subiendo dos posiciones con respecto a su clasificación en 2024. También mantuvo su posición como la atracción número uno en Oriente Próximo en esta categoría, encabezando la lista de los diez lugares más icónicos de la región.

La clasificación mundial de la SZGM se basa en un análisis exhaustivo de más de ocho millones de lugares de interés en todo el mundo. La mezquita se ubicó dentro del uno por ciento superior de todos los sitios evaluados, lo que refleja su estatus destacado tanto a nivel regional como internacional, y reafirma su papel de liderazgo en la promoción del turismo cultural en Emiratos Árabes Unidos.

En otro logro notable, la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Fujairah se clasificó entre el 10 por ciento superior de lugares de interés a nivel mundial, según las selecciones realizadas por viajeros de todo el mundo. Este logro es especialmente relevante dado que la activación de los servicios para visitantes en la mezquita se produjo recientemente.

Estos hitos, alcanzados por ambas mezquitas, afirman su liderazgo como destinos culturales en el mapa turístico global. Ambas se han convertido en importantes referentes internacionales, atrayendo a visitantes de diversas culturas de todo el mundo.

El director general del Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed (SZGMC), Yousif Al Obaidli, declaró: “El reconocimiento global alcanzado por la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi refleja el liderazgo visionario de Emiratos Árabes Unidos. Es el resultado del plan estratégico del centro, que se centra en mejorar los servicios y ofrecer experiencias excepcionales a sus visitantes.

“Este éxito corona una serie continua de iniciativas y servicios destacados ofrecidos durante todo el año. Estos esfuerzos han incluido el desarrollo de la infraestructura cultural y física, la mejora de las instalaciones, la excelencia del personal especializado y la capacitación de la juventud emiratí para ofrecer visitas culturales y recibir a los diversos visitantes de la mezquita a través de programas distinguidos que encarnan el mensaje civilizatorio del templo”.

Añadió: “Estos logros abren nuevos horizontes para el centro, a través de los cuales anticipamos el futuro con estrategias y planes que le permitan seguir cumpliendo su misión civilizatoria con mayor eficacia. También nos permiten enriquecer de forma constante la experiencia de los visitantes mediante programas religiosos y culturales, exposiciones e iniciativas que reflejen el mensaje de la mezquita, presentados en formatos innovadores y de manera refinada que satisfaga las aspiraciones y cumpla nuestra visión”.

Las altas clasificaciones internacionales obtenidas por la SZGM en Abu Dabi subrayan su distinción global como modelo único entre los lugares de culto y los referentes culturales, sirviendo como punto de referencia en la región y más allá. Su papel va más allá de ser un sitio religioso que acoge oraciones y rituales: destaca como un faro de civilización y cultura, promoviendo el mensaje emiratí de convivencia pacífica y armonía.

La SZGM también recupera y celebra los elementos de la civilización islámica, encarnando una representación arquitectónica distintiva del arte y el patrimonio islámicos. Se ha consolidado como un destino de turismo cultural singular, acogiendo cada año a más de siete millones de visitantes y fieles de todo el mundo.

En sus espacios serenos, personas de diferentes culturas y religiones se reúnen, formando un tapiz humano enmarcado por valores de fraternidad, dentro de un santuario de paz y convivencia. Los valores humanos compartidos los unen, y el lenguaje del diálogo civilizatorio se convierte en el puente que les permite trascender todas las diferencias.

El SZGMC mantiene su firme compromiso con el desarrollo continuo de diversos servicios integrados en todos sus lugares e instalaciones, manteniendo los más altos estándares para satisfacer las necesidades cambiantes de sus visitantes. En la SZGM de Abu Dabi, los visitantes pueden pasar un día entero disfrutando de una amplia gama de ofertas: desde el centro de visitantes, que incluye salas de exposiciones, un auditorio y una biblioteca, hasta el Souq Al Jami’, con tiendas, espacios recreativos y restaurantes para todas las edades.

Estas instalaciones ofrecen momentos de descanso y disfrute en un ambiente único, complementado por la pista de jogging de la mezquita, que invita a los miembros de la comunidad de todos los orígenes a realizar actividad física mientras contemplan las impresionantes vistas exteriores de la SZGM.

El SZGMC opera bajo un plan estratégico implementado a través de un sistema cohesionado dirigido por profesionales altamente cualificados en diversas disciplinas. Estos talentos nacionales trabajan para ofrecer experiencias culturales excepcionales a visitantes de todo el mundo. Entre las más destacadas figuran las visitas culturales guiadas, impartidas por un selecto grupo de especialistas emiratíes en visitas culturales que representan la identidad civilizatoria del país y promueven su mensaje de paz y armonía.

Debido a su prestigioso estatus global, la SZGM se ha convertido en un destino clave para dignatarios de alto nivel que visitan Emiratos Árabes Unidos. Los visitantes extranjeros representan aproximadamente el 82 por ciento de su total de visitantes. En la primera mitad del año en curso, el SZGMC continuó ampliando sus servicios y experiencias innovadoras, lo que contribuyó a un notable aumento en el número de visitantes.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran las visitas culturales generales y las visitas Unseen Glimpses: experiencias guiadas a bordo de vehículos eléctricos personalizados que ofrecen a los invitados información exclusiva sobre áreas previamente no abiertas al público.

Estas experiencias forman parte de un conjunto integrado de servicios y actividades de alto nivel, que incluyen el Souq Al Jami’, la pista de jogging de la mezquita y las visitas nocturnas Sura, que permiten a los visitantes acceder a la mezquita las 24 horas del día. La experiencia Sura está diseñada para los visitantes de Abu Dabi y Emiratos que están de tránsito por poco tiempo o no pueden visitar durante el horario habitual, ofreciéndoles la oportunidad de contemplar aspectos de la mezquita normalmente no accesibles durante el día, como tareas programadas de mantenimiento y operaciones extraordinarias de limpieza.

El SZGMC también ofrece El-Delleel, un dispositivo multimedia que propone recorridos culturales inmersivos en 14 idiomas internacionales, incluido un recorrido en lengua de signos para personas sordas o con discapacidad auditiva, así como visitas adaptadas para niños, garantizando una experiencia inclusiva para los visitantes.

En línea con la expansión continua del SZGMC en la oferta de experiencias culturales destacadas, la Cúpula de la Paz en la SZGM se ha consolidado como un destino cultural líder en Abu Dabi, ofreciendo a los visitantes un recorrido integral e inmersivo que combina autenticidad e innovación, todo en un solo espacio integrado.

El SZGMC ha desempeñado un papel fundamental en el refuerzo del estatus de la SZGM como centro mundial de diálogo cultural, a través de diversas instalaciones que incluyen la biblioteca especializada Al Jami, un auditorio cultural y una serie de exposiciones permanentes y temporales que destacan civilizaciones antiguas.

Entre las exposiciones más destacadas se encuentran Al-Ándalus: Historia y Civilización, Monedas del islam: historia revelada, Monedas islámicas: testimonios civilizatorios, Características artísticas – Caligrafía elegante y rasgos inspiradores y Hajj: recuerdos de un viaje.

Además, el Museo de Luz y Paz ofrece un espacio dinámico e interactivo que fusiona arte y conocimiento, mientras que la experiencia inmersiva Diya – Un universo de luz invita a los visitantes a un viaje sensorial.

Presentada en un formato de 360 grados con efectos de sonido, imagen y viento, la experiencia lleva a los visitantes desde un reino celestial iluminado por la luz de las estrellas hasta el corazón mismo del patrimonio de Emiratos Árabes Unidos, narrando visualmente el mensaje perdurable de coexistencia y paz de la SZGM.