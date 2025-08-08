Líderes de EAU expresan sus condolencias al presidente de Ghana por las víctimas de un accidente de helicóptero

ABU DABI, 8 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al presidente de la República de Ghana, John Dramani Mahama, por la muerte de los ministros de Defensa y de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, así como de varios altos cargos ghaneses, tras el accidente de un helicóptero militar en la región de Ashanti.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de condolencia al presidente John Dramani Mahama.