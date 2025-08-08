EAU condena y denuncia con la mayor firmeza la decisión del Gobierno israelí de ocupar la Franja de Gaza

ABU DABI, 8 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos y denunciado la decisión del Gobierno israelí de ocupar la Franja de Gaza, advirtiendo de que esta medida provocará consecuencias catastróficas, entre ellas más muertes de civiles inocentes y un agravamiento de la crisis humanitaria en el enclave.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, EAU instó a la comunidad internacional, a la ONU y al Consejo de Seguridad a cumplir con sus responsabilidades y poner fin a estas prácticas ilegales que contravienen el derecho internacional. El Ministerio recalcó que defender los derechos del pueblo palestino ya no es una cuestión de discrecionalidad política, sino una obligación moral, humanitaria y jurídica.

Asimismo, el Ministerio subrayó el rechazo absoluto de EAU a cualquier vulneración de los derechos inalienables de los palestinos o a cualquier intento de desplazamiento, y pidió medidas urgentes para detener la escalada en el territorio palestino ocupado, evitando al mismo tiempo un desbordamiento regional que pueda derivar en más violencia, tensión e inestabilidad. EAU reclamó redoblar sin demora los esfuerzos para garantizar la protección de los civiles.

El Ministerio reafirmó la posición histórica y firme de EAU en defensa de los derechos de los palestinos y destacó la importancia de abrir un horizonte político serio para resolver el conflicto y establecer un Estado palestino independiente, al tiempo que subrayó su convicción de que la estabilidad regional solo se alcanzará mediante la solución de dos Estados.