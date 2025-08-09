EAU realiza el 67.º lanzamiento aéreo de ayuda sobre Gaza dentro de la operación “Aves de la Bondad”

GAZA, 9 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos efectuó hoy su 67.º lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza, en el marco de la iniciativa “Aves de la Bondad”, que forma parte de la operación Chivalrous Knight 3.

La operación se llevó a cabo en colaboración con el Reino Hachemí de Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Países Bajos y Grecia.

El envío incluía suministros alimentarios esenciales para la población de Gaza, con la participación y el apoyo de varias instituciones y organizaciones benéficas radicadas en EAU. La acción refuerza el compromiso del país con el pueblo palestino y su objetivo de aliviar el sufrimiento ante las difíciles condiciones humanitarias.

Con esta última operación, el volumen total de ayuda lanzada por vía aérea ha superado las 3.892 toneladas, lo que pone de relieve la firme voluntad de EAU de mantenerse junto al pueblo palestino y respaldar los esfuerzos humanitarios internacionales.

Estas acciones reflejan el papel de liderazgo de Emiratos en la coordinación y ejecución de operaciones de socorro internacionales y reafirman su compromiso inquebrantable con la ayuda humanitaria, movilizando recursos y capacidades para servir a causas solidarias y reforzar la cooperación global frente a las crisis.