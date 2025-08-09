Líderes de Emiratos felicitan al presidente de Singapur por el Día Nacional

ABU DABI, 9 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con motivo del Día Nacional del país.
El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente de Singapur y al primer ministro, Lawrence Wong.