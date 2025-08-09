Los EAU celebran el anuncio del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

ABU DABI, 9 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han celebrado el anuncio del histórico acuerdo de paz entre la República de Azerbaiyán y la República de Armenia, calificando este paso como un hito diplomático de gran relevancia que representa el éxito del diálogo y refuerza los principios de buena vecindad y coexistencia pacífica.

Ahmed Al Sayegh, ministro de Estado, elogió la visión de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, y de Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia, así como su voluntad de alcanzar la paz.

Al Sayegh consideró que el acuerdo refleja la firme determinación y el compromiso inquebrantable de ambas partes con las soluciones pacíficas y el diálogo, y subrayó la importancia de la acción colectiva para abordar los problemas regionales y resolver las disputas por la vía diplomática.

El ministro destacó también los constantes esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar este logro positivo y constructivo. Reiteró el compromiso de los Emiratos de reforzar los puentes de asociación y diálogo, y su apoyo a toda iniciativa que contribuya a mejorar la seguridad y la paz en la región del Cáucaso.

Asimismo, Al Sayegh puso de relieve las estrechas y sólidas relaciones que los Emiratos mantienen tanto con Armenia como con Azerbaiyán, y subrayó la convicción de su país de la importancia de iniciar una nueva etapa de cooperación constructiva entre ambas naciones, con el fin de favorecer el crecimiento y la prosperidad de sus pueblos y avanzar en el desarrollo regional.