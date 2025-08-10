Líderes de Emiratos felicitan al presidente de Ecuador por el Día de la Independencia

ABU DABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al mandatario ecuatoriano.