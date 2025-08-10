Mohamed bin Rashid preside la jura de 35 nuevos jueces en los tribunales de Dubái

DUBÁI, 10 de agosto de 2025 (WAM) — El vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, presidió la ceremonia de jura de 35 nuevos jueces en los tribunales de Dubái. El acto tuvo lugar en el majlis Al Mudaif, en la Casa de la Unión.

El jeque Mohamed deseó éxito a los nuevos magistrados y subrayó la importancia de mantener la justicia y la integridad. Recalcó que una judicatura independiente es esencial para garantizar la estabilidad social y proteger los derechos de las personas. Destacó, además, el papel fundamental de los jueces en la defensa del Estado de derecho, la impartición de justicia y el apoyo al desarrollo nacional, señalando que las sentencias justas contribuyen a construir una sociedad basada en la justicia, la confianza y la prosperidad.

Los jueces recién nombrados expresaron su gratitud por la confianza depositada en ellos y reafirmaron su compromiso con los principios de la justicia y el Estado de derecho.

A la ceremonia asistieron Mohamed Ibrahim Al Shaibani, director general de la Corte del Gobernante de Dubái y vicepresidente del Consejo Judicial; Saif Ghanem Al Suwaidi, director general de los Tribunales de Dubái, y Abdullah Saif Al Sabousi, secretario general del Consejo Judicial de Dubái.