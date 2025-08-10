Más de 210 camiones con 4.565 toneladas de ayuda de EAU han entrado ya en Gaza en el marco de la “Operación Chivalrous Knight 3”

ABU DABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Diez convoyes con ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos cruzaron en las dos últimas semanas la frontera hacia la Franja de Gaza a través del paso de Rafah, en Egipto, dentro de los esfuerzos del país para apoyar y asistir al pueblo palestino en el actual contexto y en el marco de la “Operación Chivalrous Knight 3”.

Los convoyes incluyen 214 camiones que transportan más de 4.565 toneladas de ayuda humanitaria, compuesta por alimentos, equipos y tuberías para plantas desalinizadoras.

El equipo emiratí de ayuda humanitaria, desplegado en la ciudad egipcia de Al Arish, supervisa con precisión la carga de los suministros, controla su paso por el cruce de Rafah y garantiza que lleguen a los beneficiarios en la Franja de Gaza. El grupo se encarga de seguir todos los detalles sobre el terreno para asegurar una distribución rápida y eficaz de la asistencia a la población palestina.

Desde el inicio de la tregua, Emiratos ha intensificado al máximo sus esfuerzos, incrementando las operaciones de socorro humanitario para ayudar a los palestinos a afrontar las duras condiciones humanitarias en el enclave. Estas acciones han contribuido de forma significativa a aliviar la situación, mitigar el sufrimiento de los grupos más vulnerables y proporcionarles artículos de primera necesidad.

El país reitera su compromiso permanente de apoyar al pueblo palestino, reducir el impacto de la situación actual y mantenerse firmemente al lado de sus hermanos en la Franja de Gaza.