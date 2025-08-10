EAU pide el fin del conflicto en Sudán ante la escalada de desinformación de la Autoridad de Puerto Sudán

ABU DABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos reiteró su apoyo al pueblo sudanés en su aspiración de lograr paz, estabilidad y un futuro digno.

Desde el inicio de la guerra civil, el país ha respaldado de forma constante los esfuerzos regionales e internacionales para alcanzar un alto el fuego inmediato, proteger a la población civil y garantizar que se rindan cuentas por las violaciones cometidas por todas las partes en conflicto.

Emiratos reafirmó su compromiso con un proceso dirigido por civiles que sitúe las necesidades del pueblo sudanés por encima de los intereses de cualquier facción.

En este sentido, Abu Dabi denunció un notable aumento de acusaciones infundadas y propaganda deliberada por parte de la denominada Autoridad de Puerto Sudán —una de las partes enfrentadas—, que, según el Gobierno emiratí, socava activamente los intentos de poner fin a la guerra y devolver la estabilidad. Estas falsedades crecientes formarían parte de una estrategia calculada para desviar la atención y culpar a terceros, eludir responsabilidades y prolongar el conflicto, bloqueando un auténtico proceso de paz.

Emiratos reiteró su compromiso inquebrantable de trabajar estrechamente con sus socios para fomentar el diálogo, movilizar el respaldo internacional y contribuir a iniciativas que afronten la crisis humanitaria y sienten las bases de una paz duradera. El objetivo, insistió, es ayudar a construir un futuro seguro y estable para Sudán, en línea con las aspiraciones de su pueblo hermano de lograr paz y desarrollo.