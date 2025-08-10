El presidente de Emiratos presenta sus condolencias por la muerte de Hamad Al Hamli

ABU DABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó sus condolencias por el fallecimiento de Hamad Jaber Al Hamli.

Al Nahyan expresó a la familia su más sentido pésame y oró para que Dios Todopoderoso conceda su misericordia y perdón al difunto, le otorgue descanso eterno y brinde paciencia y consuelo a sus seres queridos.

El presidente estuvo acompañado por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; y varias autoridades.