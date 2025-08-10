El presidente de Emiratos felicita a su homólogo de Azerbaiyán por el histórico acuerdo de paz con Armenia

ABU DABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, felicitó a Ilham Aliyev, presidente de la República de Azerbaiyán, por la reciente firma del histórico acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia.

En una conversación telefónica, Bin Zayed expresó su sincera esperanza de que el acuerdo inaugure una nueva etapa de cooperación entre ambos países y refuerce la paz y la estabilidad en la región del Cáucaso, en beneficio de todos sus pueblos.

El presidente emiratí reafirmó el compromiso de su país con el apoyo al diálogo y la diplomacia para promover la estabilidad y la prosperidad para todos.

Por su parte, Aliyev agradeció a Bin Zayed los esfuerzos diplomáticos de Emiratos para fortalecer la paz, la estabilidad y la seguridad a escala regional y mundial.

Ambos dirigentes abordaron también los esfuerzos conjuntos para reforzar los lazos bilaterales, especialmente en los ámbitos de la economía y la inversión, así como en otros sectores que sirvan a los intereses comunes y contribuyan a los objetivos de desarrollo de ambos países.