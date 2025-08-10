Emiratos realiza el 68.º lanzamiento aéreo de ayuda en la operación ‘Aves de la Bondad’ y entrega 540 toneladas de alimentos a Gaza

GAZA, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos prosigue sus esfuerzos humanitarios en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza, con la realización del 68.º lanzamiento aéreo de ayuda dentro de la operación Aves de la Bondad, parte de la Operación Chivalrous Knight 3. La acción se llevó a cabo en cooperación con Jordania y contó con la participación de Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Francia.

El envío incluía alimentos básicos preparados con el apoyo de varias instituciones y entidades benéficas radicadas en Emiratos, destinados a cubrir las necesidades de la población en medio de las difíciles condiciones humanitarias que atraviesa la zona.

Además, 20 camiones con 540 toneladas de alimentos entraron en Gaza a través de pasos fronterizos terrestres, como parte de los esfuerzos continuos de Emiratos para garantizar el suministro de ayuda vital por tierra y aire.

Con esta operación, el volumen total de ayuda lanzada desde el aire por Emiratos supera las 3.908 toneladas de distintos artículos de socorro, incluidos alimentos y suministros esenciales, lo que refuerza su compromiso sostenido con el apoyo al pueblo palestino y el fortalecimiento de su resiliencia.

Estas acciones reflejan el papel de liderazgo de Emiratos en el ámbito de la ayuda humanitaria internacional, aunando esfuerzos con socios regionales e internacionales y promoviendo un enfoque solidario para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas en zonas de crisis.