Del Toro lleva al UAE Team Emirates-XRG a las 70 victorias en la temporada 2025

ROMA, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Con un segundo puesto en la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos, Isaac del Toro se aseguró la victoria final y su segundo triunfo en una prueba por etapas esta temporada. El resultado recompensa una semana de regularidad del ciclista mexicano, que superó un pinchazo en la última jornada para llegar segundo a la meta en Lagunas de Neila.

Con este triunfo, Del Toro eleva a 70 el número de victorias del UAE Team Emirates-XRG en la campaña 2025 y suma la novena a su cuenta personal del año.

Tras cruzar la meta en la última llegada en alto de la carrera, el corredor de 21 años se giró para ver el cronómetro confirmar su victoria. El joven talento también se impuso en la clasificación de mejor joven tras cinco días de competición en la provincia de Burgos. Sin embargo, por un momento en la última etapa, el triunfo pareció alejarse de su alcance.

En la cima del penúltimo puerto, el Alto de Rozavientos, Del Toro sufrió un contratiempo: un pinchazo que le dejó descolgado de sus rivales. La ayuda llegó rápidamente desde el coche del equipo, pero el mexicano tuvo que realizar un descenso vertiginoso para recuperar terreno e incorporarse al pelotón.

Fiel a su carácter combativo, se lanzó a toda velocidad en cada curva hasta reunirse con el grupo antes de la subida decisiva. Con una pendiente media del 9,1 % en 6,4 kilómetros, las Lagunas de Neila iban a decidir el ganador de esta edición de la Vuelta a Burgos.

El francés Léo Bisiaux, de Decathlon AG2R La Mondiale, partía como líder, pero a falta de tres kilómetros cedió ante los ataques definitivos de Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y Del Toro. Ambos aprovecharon el tramo más duro para abrir hueco y ya no fueron alcanzados.

Repitiendo el duelo de la Clásica de San Sebastián, Del Toro y Ciccone parecían destinados a disputarse la victoria de etapa en un esprint a dos, pero el mexicano acusó el esfuerzo de la persecución tras el pinchazo y se quedó rezagado en el último kilómetro. Ciccone se llevó la etapa, pero Del Toro tenía su propia carrera contra el reloj, buscando arañar segundos a Bisiaux.

La diferencia que los separaba al inicio de la jornada desapareció, y con ella las opciones del francés, que cayó al tercer puesto. Del Toro pudo entonces celebrar el triunfo general y con él la 70.ª victoria de la temporada para el equipo emiratí.

Tras la carrera, el mexicano elogió a sus compañeros: «La última etapa fue complicada, pinché en la última bajada y tuve que hacer una dura persecución. Pensé que la carrera podía escaparse, pero mantuvimos la calma y logramos volver a entrar en la pelea.

Siento que este año he dado un paso adelante, física y mentalmente, y estoy disfrutando mucho de mi ciclismo. Hemos tenido un gran ambiente en el equipo toda la semana y estoy muy agradecido por la confianza que depositan en mí».