Las iniciativas de verano de EAU refuerzan su compromiso con el bienestar de los trabajadores

ABU DABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos vive este verano un aumento de iniciativas humanitarias destinadas a proteger a los trabajadores al aire libre del estrés térmico, en un reflejo del firme compromiso de la sociedad emiratí —tanto de sus ciudadanos como de sus instituciones— con la seguridad, el bienestar y los derechos de los trabajadores.

Las acciones van desde ofrecer refugios con aire acondicionado, bebidas frías, helados y comidas completas, hasta repartir gafas de sol, cremas solares y llevar a cabo campañas de concienciación sobre los riesgos del agotamiento por calor.

Los programas, impulsados por organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, subrayan los valores éticos de EAU y su éxito a la hora de convertir la protección de los trabajadores en una cultura social profundamente arraigada.

El Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización (MOHRE) informó de que, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada año, se han instalado en todo el país más de 10.000 áreas de descanso con aire acondicionado y equipadas con servicios para repartidores, en colaboración con las autoridades competentes y el sector privado, coincidiendo con la prohibición de trabajar al mediodía.

La Unión General de Mujeres mantiene durante julio, agosto y septiembre su iniciativa “Suqia, Fátima bint Mubarak”, que proporciona agua, zumos, dátiles, paraguas y otras protecciones contra el calor a miles de trabajadores en Abu Dabi.

La Policía de Abu Dabi lanzó una iniciativa en obras de construcción en Al Ain, en colaboración con First Abu Dhabi Bank, para distribuir agua, gafas de sol y protector solar.

Con el apoyo de la Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI), Ferjan Dubai, en colaboración con la Fundación EAU para la Ayuda con Agua (Suqia) y el Banco de Alimentos de EAU, ha repartido dos millones de botellas de agua fría, zumos y helados a trabajadores en todo Dubái para aliviar los efectos del calor estival y reforzar los valores de solidaridad y compasión entre los miembros de la comunidad.

La campaña, dirigida a personal de limpieza y construcción, repartidores y trabajadores de carreteras y zonas ajardinadas, utilizó vehículos refrigerados y frigoríficos fijos en alojamientos, y contó con una amplia participación de voluntarios.

El centro de la Media Luna Roja de EAU en Ajman puso en marcha una iniciativa humanitaria para repartir agua y zumos fríos a más de 600 trabajadores en espacios públicos, mientras que la asociación Beit Al Khair se sumó a la campaña de prohibición de trabajo al mediodía del MOHRE, entregando 550 comidas con agua fría y zumos a trabajadores en distintos puntos.