El sector de la inteligencia artificial en Abu Dabi crece un 61% en un año

ABU DABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) — El sector de la inteligencia artificial (IA) en Abu Dabi vive una expansión sin precedentes que sitúa al emirato como un epicentro mundial de innovación y crecimiento en esta área.

Según datos publicados por la Cámara de Abu Dabi, el emirato, que cuenta con 673 empresas de IA, ha experimentado un incremento del 61% entre junio de 2023 y junio de 2024. A escala global existen unas 90.904 compañías de IA, lo que convierte a Abu Dabi en uno de los principales núcleos de esta industria.

El informe subraya que la capital emiratí se ha consolidado como el centro de inteligencia artificial de más rápido crecimiento en Oriente Próximo y el norte de África (MENA), así como un líder global en emprendimiento, innovación e investigación impulsados por IA.

Abu Dabi está marcando estándares internacionales para la adopción de la IA en sectores estratégicos, gracias a un ecosistema único que incluye al Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada (AIATC), encargado de desarrollar e implementar políticas y estrategias en materia de investigación, infraestructuras e inversiones; el Consejo de Investigación en Tecnología Avanzada (ATRC); el Instituto de Innovación Tecnológica (TII); AI71; Hub71; G42, y Space42 GIQ.

La Cámara de Abu Dabi señaló que más del 58% de las empresas de IA del emirato se dedican a la innovación, la investigación y la consultoría, lo que evidencia un entorno empresarial sofisticado y orientado a la investigación.

En los últimos seis meses (de enero a junio de 2025) se han creado 150 nuevas empresas de IA, impulsadas por inversiones estratégicas, infraestructuras avanzadas y demanda transversal de distintos sectores.

Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, segundo vicepresidente y director general de la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi, afirmó: “El sector de la inteligencia artificial de Abu Dabi está evolucionando rápidamente, pasando de la adopción inicial a la transformación real, con una proporción creciente de la actividad centrada en la investigación, la consultoría estratégica y las soluciones a escala empresarial”.

A su juicio, el auge no solo se mide en cifras, sino que refleja una comunidad dinámica y diversa de emprendedores, científicos y líderes globales que reconocen en Abu Dabi un imán para los proyectos tecnológicos más innovadores.

“Lo que diferencia a este ecosistema es la fortaleza de la colaboración entre Gobierno y empresas, líderes globales e innovadores emergentes, investigación e industria. Desde la Cámara asumimos la responsabilidad de fomentar estas conexiones y crear las condiciones para que la innovación prospere, no como excepción, sino como norma”, añadió Al Dhaheri.

En el centro de esta transformación se encuentra la nueva hoja de ruta estratégica de la Cámara de Abu Dabi (2025-2028), que pone el acento en la facilidad para hacer negocios, la defensa de políticas públicas y la conectividad del ecosistema. Un Grupo de Trabajo de Incidencia en Inteligencia Artificial y Tecnología reúne a líderes del sector que moldean activamente el futuro de la IA en el emirato, dotando a Abu Dabi de una ventaja competitiva distintiva y reforzando su posición como centro de innovación y emprendimiento.