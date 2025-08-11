Emiratos Árabes Unidos aprovecha la IA para impulsar la proyección global del árabe

ABU DABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un referente en el uso de la inteligencia artificial (IA) para integrar la lengua árabe y su patrimonio cultural en el ámbito digital, reforzando su presencia regional y global como idioma capaz de afrontar las demandas del futuro.

Diversas instituciones estatales están desarrollando iniciativas basadas en IA en sectores como la edición, la educación, la lexicografía y los contenidos creativos.

Uno de los proyectos más destacados es el Diccionario Histórico de la Lengua Árabe, un logro científico monumental culminado el año pasado por Sharjah, “Capital de la Cultura Árabe”. La obra documenta la evolución del árabe a lo largo de la historia.

A este le siguió el lanzamiento del proyecto GPT Diccionario Histórico de la Lengua Árabe, que emplea innovaciones tecnológicas para difundir el idioma a escala global. Integrado con IA, ofrece a investigadores y aficionados más de 20 millones de palabras árabes, permite escribir y leer textos, convertirlos en vídeos y alimentar continuamente el diccionario con nueva información, gracias a la colaboración entre la Academia de la Lengua Árabe de Sharjah y el Emirates Scholar Research Centre.

Por su parte, la Fundación Mohammed bin Rashid Al Maktoum para el Conocimiento impulsa la cultura y el saber digitales en el mundo árabe y más allá mediante iniciativas como el Centro de Conocimiento Digital, una plataforma en árabe para producir, recopilar y organizar contenidos digitales. El año pasado superó los 800.000 títulos y los 8,5 millones de recursos digitales repartidos en más de 18 bibliotecas especializadas.

El Centro de la Lengua Árabe de Abu Dabi, dependiente del Departamento de Cultura y Turismo, ha puesto en marcha varios proyectos editoriales basados en IA, entre ellos un diccionario digital especializado para reforzar el contenido árabe en internet. Se trata del primer diccionario árabe-inglés integral que emplea IA y lingüística computacional.

La obra recoge más de 7.000 términos modernos esenciales, con pronunciación automática, definiciones simplificadas, ejemplos, imágenes y clasificaciones gramaticales y semánticas precisas.

En colaboración con un equipo de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi y la Universidad Zayed, el centro lanzó el Balanced Arabic Readability Corpus (BAREC), cuyo objetivo es recopilar un corpus lingüístico de 10 millones de palabras que abarque una amplia variedad de géneros literarios y temáticas.

En la última edición de la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi se presentó la iniciativa Plaza Digital, un espacio tecnológico que sirvió de plataforma para potenciar el uso de la IA en la edición y el sector del libro.

Además, numerosas instituciones educativas han impulsado diversas iniciativas para promover el uso de la inteligencia artificial y de tecnologías modernas en la enseñanza del árabe.