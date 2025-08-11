Líderes de EAU felicitan al presidente de Chad por el Día de la Independencia

ABU DABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Mahamat Idriss Déby Itno, presidente de la República de Chad, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente chadiano y al primer ministro Allamaye Halina con motivo de la efeméride.