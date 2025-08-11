Fabricante italiano de compuestos G&G elige Ras Al Khaimah como base regional

RAS AL KHAIMAH, 11 de agosto de 2025 (WAM) — G&G Composite, un destacado fabricante y proveedor italiano especializado en componentes avanzados de materiales compuestos y de fibra de carbono, principalmente para la industria del automóvil, establecerá su presencia regional en Ras Al Khaimah.

La empresa familiar ha alquilado una nave de más de 930 metros cuadrados en la Zona Industrial de Al Hamra, en el Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ), con el objetivo de atender a los mercados de Emiratos Árabes Unidos y de toda la región.

La ceremonia de firma del contrato tuvo lugar en el Compass Coworking Centre, con la presencia del presidente, consejero delegado y cofundador de G&G Composite, Stefano Asuni, y del consejero delegado del grupo RAKEZ, Ramy Jallad.

Con su puesta en marcha prevista para septiembre, la nueva planta producirá componentes de alto rendimiento, aprovechando las cuatro décadas de experiencia de G&G Composite en el sector de la automoción —incluidas las competiciones de motor y los hiperdeportivos—, así como en las industrias marítima, de defensa, aeroespacial y de diseño de interiores de lujo.

Asuni afirmó: «Exploramos varios emiratos para nuestra expansión regional, pero Ras Al Khaimah destacó claramente. Ofrece una combinación única de ventajas estratégicas que encajan con nuestras ambiciones, desde su proximidad a los principales polos industriales hasta el dinamismo de su sector automovilístico en rápido crecimiento. Vemos un gran potencial en el panorama industrial emergente del emirato, que nos brinda el espacio y el apoyo para crecer con confianza. El equipo de RAKEZ ha estado muy implicado y ha respondido desde el primer día, lo que ha facilitado nuestra transición. Más que una base de operaciones, Ras Al Khaimah nos ofrece un entorno estable y preparado para el futuro que encaja perfectamente con nuestra visión a largo plazo».

Jallad declaró: «La incorporación de G&G Composite a nuestro ecosistema industrial en Ras Al Khaimah representa un hito estratégico que subraya el creciente prestigio del emirato como centro regional de industrias de alta tecnología. Su elección de Ras Al Khaimah es una clara muestra de la creciente confianza de los inversores en nuestro entorno empresarial, respaldado por una infraestructura de primer nivel, una ubicación geográfica estratégica y un marco regulador diseñado para favorecer el crecimiento. La experiencia italiana de G&G en la fabricación de materiales compuestos avanzados —desde aplicaciones para hiperdeportivos hasta la industria de defensa y aeroespacial— aporta un nuevo valor a nuestro panorama industrial y respalda nuestra visión de situar a Ras Al Khaimah como destino global de innovación y tecnologías avanzadas. Confiamos en que esta colaboración sirva de plataforma para una nueva etapa de crecimiento conjunto e integración industrial en la región».