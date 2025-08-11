Dos jinetes emiratíes hacen historia en los 1.000 km del ‘Mongol Derby’

ULÁN BATOR, 11 ago 2025 (WAM) — Los jinetes de resistencia de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa Al Hamed e Issa Al Khiyari, culminaron su histórica participación en el “Mongol Derby” empatando en el primer puesto junto al estadounidense Michael Pollard y la británica Anna Boden.

Considerada la mayor aventura ecuestre del mundo, la prueba cubre 1.000 kilómetros y se disputó durante ocho días, de 7.00 a 19.00, lo que la convierte en la más larga del planeta para esta distancia. Comenzó el 4 de agosto y concluirá el miércoles con la ceremonia de entrega de premios.

El jeque Khalifa Al Hamed afirmó que llegar a la meta junto a su compatriota Issa Al Khiyari fue un logro en sí mismo, dadas las durísimas condiciones y los grandes obstáculos afrontados: terrenos variados, pasos de montaña, valles verdes, colinas onduladas, llanuras, dunas y cauces de ríos.

Explicó que ambos estaban decididos a completar la carrera para demostrar la capacidad de los emiratíes frente a los retos, y a no retirarse de una competición tan exigente pese a las circunstancias. Mientras tanto, decenas de participantes abandonaron en distintas fases por agotamiento o por las dificultades para manejar a los caballos mongoles; el resto no consiguió llegar a la meta tras los ocho días de carrera.

Al Hamed destacó que el mayor desafío fue lidiar con los caballos mongoles, desconocidos para ellos, a diferencia de otras pruebas en las que el jinete compite con su propio caballo. Permanecer unas 12 horas diarias a lomos de estos animales convirtió en un gran logro simplemente alcanzar la meta en su primera participación.

El Mongol Derby es una carrera de resistencia ecuestre y la más larga del mundo a caballo. Recorre 1.000 kilómetros a través de la estepa mongola.