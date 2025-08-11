Tres medallas para los campeones emiratíes de jiu-jitsu en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025

CHENGDU (China), 11 ago 2025 (WAM) — La selección nacional de jiu-jitsu logró tres medallas en la segunda jornada de competiciones de los Juegos Mundiales de Chengdu 2025.

Saeed Al Kubaisi se colgó el oro en la categoría de hasta 85 kilos tras una serie de combates frente a rivales de Portugal, Corea del Sur y Arabia Saudí. Mehdi Al Awlaki obtuvo la plata en la categoría de hasta 77 kilos, mientras que Mohammed Al Suwaidi se llevó la plata en la de hasta 69 kilos.

Considerado un escaparate mundial para deportes aún fuera del programa olímpico, la duodécima edición de los Juegos Mundiales, que se celebra del 7 al 17 de agosto en la ciudad china, reúne a cerca de 5.000 deportistas de 118 países en 34 disciplinas, lo que la convierte en una de las citas deportivas internacionales más destacadas.

El vicepresidente de la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos, Mohamed Salem Al Dhaheri, afirmó: «El jiu-jitsu en Emiratos ha demostrado su excelencia y su capacidad para brillar en cada oportunidad, respaldado por el crecimiento constante de este deporte y por los logros de nuestra selección tanto en el ámbito continental como en el mundial. Nuestros atletas han dado repetidas muestras de orgullo nacional en competiciones regionales e internacionales, y el resultado de hoy cobra aún más relevancia por la presencia de rivales de primer nivel de todo el mundo. Este éxito es fruto de los esfuerzos e iniciativas continuos de la federación para preparar a nuestros deportistas para competir al más alto nivel».

El oro de Saeed Al Kubaisi le llevó a declarar: «Llegué al campeonato con la confianza de que podía ganar el oro, porque es el resultado natural del trabajo duro y los entrenamientos intensivos de los últimos meses. Quiero agradecer a la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos el apoyo que nos ha brindado para llegar a este nivel y dejar huella en un evento global de esta magnitud».

Por su parte, Mehdi Al Awlaki señaló: «La final fue dura, pero no me rendí en ningún momento y luché hasta el último segundo porque mi objetivo era el oro. Me alegra llevarme la plata en un campeonato tan importante y estoy seguro de que habrá más oportunidades».

Mañana, martes, los atletas emiratíes competirán en la categoría de peso abierto, con Mehdi Al Awlaki, Saeed Al Kubaisi y Mohammed Al Suwaidi en el cuadro masculino, y Asma Alhosani, Shamsa Al Amri y Shamma Al Kalbani en el femenino.