Emiratos Árabes Unidos expresa su solidaridad con Líbano y transmite sus condolencias por las víctimas de la explosión en un cuartel militar en Tiro

ABU DABI, 11 ago 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha expresado sus más sinceras condolencias y su solidaridad con la República del Líbano por las víctimas de una explosión en una instalación militar del distrito de Tiro, en el sur del país, ocurrida mientras cumplían con sus deberes y que provocó la muerte y heridas a varios soldados.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió sus condolencias y su pésame a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo libanés por esta tragedia, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.