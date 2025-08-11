Abdullah bin Zayed transmite sus condolencias por teléfono al ministro de Exteriores de Ghana por las víctimas del accidente de helicóptero militar

ABU DABI, 11 ago 2025 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ofreció sus más sinceras condolencias al vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la República de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, por las víctimas del reciente accidente de helicóptero militar.

En una conversación telefónica con su homólogo ghanés, el jeque Abdullah expresó su pesar por el fallecimiento de los ministros de Defensa y de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, así como de otros altos cargos, en el siniestro ocurrido en la región de Ashanti.