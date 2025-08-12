El gobernante de Sharjah aprueba la estructura organizativa de los Archivos de Sharjah

SHARJAH, 12 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque doctor Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, ha firmado una orden oficial que establece la nueva organización de los Archivos de Sharjah.

El decreto emiral aprueba la estructura organizativa general de los Archivos Nacionales de Sharjah, y el Consejo Ejecutivo adoptará las medidas necesarias en base a este decreto del siguiente modo: