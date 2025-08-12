El jefe de Ciberseguridad coloca la primera piedra de un edificio de seguridad en Maldivas

MALÉ, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Mohamed Al Kuwaiti, jefe de Ciberseguridad del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, se unió a la delegación emiratí en una visita oficial a Maldivas y colocó la primera piedra del nuevo Edificio de Seguridad y Protección en la capital, Malé.

En el acto estuvieron presentes Ali Ihusaan, ministro de Seguridad Interior y Tecnología; Ismail Naveen, comisario de la Policía del Servicio de Policía de Maldivas; y representantes de la empresa emiratí Presight, encargada de ejecutar el proyecto. Este paso refleja las directrices de la dirección emiratí y refuerza las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Maldivas.

El nuevo edificio será un centro clave de infraestructura soberana en el país. Albergará un avanzado centro de datos y el Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Servicio de Policía de Maldivas, además de plataformas impulsadas por inteligencia artificial, análisis de macrodatos y ciencia de datos. Estas capacidades permitirán reforzar la supervisión y la respuesta ante amenazas a la seguridad, apoyar la toma de decisiones basada en datos y mejorar la protección preventiva y la planificación operativa.

Presight llevará a cabo el proyecto siguiendo estándares internacionales, con una infraestructura técnica integrada para salvaguardar los datos soberanos y mejorar la eficiencia operativa, impulsando la adopción en Maldivas de soluciones digitales avanzadas de seguridad en colaboración con países aliados.

Durante la visita, Al Kuwaiti inauguró también el Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Servicio de Policía de Maldivas, que busca mejorar las capacidades de supervisión, detección y análisis, así como aumentar la preparación frente a amenazas cibernéticas.

Asimismo, mantuvo reuniones oficiales con el ministro de Información y Tecnología del Gobierno y con el jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad de Maldivas, en las que abordaron la cooperación en tecnología de la información y ciberseguridad, revisaron los desafíos digitales y exploraron asociaciones en inteligencia artificial y análisis de macrodatos, basándose en la experiencia emiratí en la protección de infraestructuras críticas y en el impulso a la innovación digital.