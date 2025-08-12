El Ministerio de Exteriores recibe copia de las credenciales del nuevo embajador de Birmania en Emiratos

ABU DABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Saif Abdulla Alshamisi, subsecretario adjunto para Asuntos de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las credenciales de Kyaw Kyaw Min, embajador de la República de la Unión de Birmania ante Emiratos Árabes Unidos.

Alshamisi deseó al nuevo embajador éxito en el desempeño de sus funciones y subrayó el interés de Emiratos en reforzar las relaciones con Birmania en todos los ámbitos.

El recién nombrado embajador elogió la posición de prestigio y liderazgo que Emiratos Árabes Unidos ostenta, tanto a nivel regional como internacional, bajo la política visionaria del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente del país.