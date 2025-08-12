El cónsul general de EAU en Bosnia y Herzegovina presenta sus credenciales ante el Ministerio de Asuntos Exteriores

ABU DABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Ahmed Saif Al Shamsi ha presentado sus credenciales como cónsul general de Emiratos Árabes Unidos en Bosnia y Herzegovina a Mirsad Bešić, director del Departamento de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores bosnio, en la sede del ministerio en Sarajevo, la capital.

Al Shamsi expresó su orgullo por representar a EAU en Bosnia y Herzegovina y su compromiso de reforzar y ampliar los vínculos bilaterales en diversos ámbitos.

Por su parte, Bešić le deseó éxito en su labor para impulsar y fortalecer las relaciones entre ambos países en distintos sectores.

Durante el encuentro, las dos partes abordaron áreas de cooperación y posibles vías para desarrollarlas, con el fin de responder a los intereses y aspiraciones de ambos Estados y de sus pueblos.