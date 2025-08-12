EAU y Finlandia firman un memorando para reforzar la cooperación en meteorología e investigación polar

ABU DABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Abdulla Al Mandous, director general del Centro Nacional de Meteorología (NCM) y presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y el profesor Petteri Taalas, director general del Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI), han firmado un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en meteorología e investigación polar.

La firma tuvo lugar durante una visita oficial de una delegación del NCM a Helsinki, capital finlandesa, y marca un avance significativo en la colaboración bilateral en meteorología, estudios polares y desarrollo de iniciativas científicas conjuntas, dentro de la creciente asociación estratégica entre ambos países.

El memorando busca consolidar la cooperación institucional en iniciativas científicas y operativas, con especial atención al intercambio de conocimientos y buenas prácticas, sobre todo en investigación polar, una prioridad de la agenda científica de los Emiratos. También se alinea con la visión del país a través del Programa Polar de los Emiratos, que prevé la creación de laboratorios de investigación en el Ártico y en la Antártida, apoyando la contribución emiratí a la comunidad científica internacional.

Al Mandous subrayó que este acuerdo “representa un paso importante para reforzar las capacidades científicas y de investigación de los Emiratos en meteorología y estudios polares” y reiteró el compromiso de colaborar con socios internacionales para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos medioambientales globales.

El documento incluye la integración de los servicios avanzados de meteorología espacial del FMI, lo que ampliará notablemente las capacidades en este ámbito y abrirá nuevas oportunidades para el análisis de datos con inteligencia artificial y la mejora de las previsiones. La asociación también permitirá aplicaciones científicas de utilidad para sectores como la agricultura, la aviación, la navegación marítima y la gestión de riesgos de desastres.

Durante la visita, Al Mandous mantuvo varias reuniones técnicas con representantes finlandeses para abordar la creación de laboratorios de investigación polar de los Emiratos, el desarrollo de infraestructuras conjuntas y el intercambio de investigadores. Las conversaciones también trataron el apoyo a proyectos de campo en regiones polares y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas para estudiar el cambio climático y sus efectos.

Las discusiones incluyeron, asimismo, la reforma en curso en la OMM, donde Al Mandous recalcó la importancia de actualizar los marcos operativos internacionales y reforzar la financiación sostenible para agencias de la ONU, ante las dificultades presupuestarias que pueden afectar a programas clave.

Por su parte, Taalas afirmó que este memorando “ofrece un marco práctico para el intercambio de conocimientos y el lanzamiento de proyectos conjuntos, incluidos los estudios polares y los servicios de meteorología espacial, que mejorarán la capacidad de previsión global y profundizarán en la comprensión del cambio climático”.

Este acuerdo refleja la solidez de las relaciones bilaterales y el compromiso de ambos países con el impulso de alianzas científicas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los esfuerzos internacionales frente a la crisis climática.