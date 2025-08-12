El Consejo Nacional Federal y la embajada de EE UU abordan el refuerzo de la cooperación parlamentaria

ABU DABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la Comisión de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal (CNF), se ha reunido con Anne Slack, consejera política de la embajada de Estados Unidos en Abu Dabi, acompañada por varios diplomáticos de la misión.

El encuentro ha reafirmado la solidez de las relaciones bilaterales y de la asociación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que se mantiene desde hace más de cinco décadas.

Ambas partes han destacado el rápido desarrollo de la cooperación en ámbitos como la economía, la inversión, la energía, la defensa y la seguridad, en línea con las aspiraciones de las respectivas dirigencias y pueblos, y en beneficio de sus intereses comunes.

En la reunión también se han abordado los últimos acontecimientos políticos a escala regional e internacional, así como los esfuerzos conjuntos de ambos países para promover el desarrollo, la paz y la estabilidad.

Las dos delegaciones han subrayado la importancia de reforzar la cooperación parlamentaria mediante la diplomacia legislativa, con el fin de tender puentes de entendimiento y fomentar el diálogo entre pueblos. Esta vía permite afianzar asociaciones efectivas con actores regionales e internacionales de peso y contribuir a los esfuerzos políticos destinados a garantizar la seguridad y la estabilidad mundiales.