El Ministerio del Interior celebra el Día Internacional de la Juventud e inaugura el primer espacio juvenil a nivel federal

ABU DABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — El ministro de Estado para Asuntos de la Juventud, Sultan Saif Al Neyadi, asistió a las actividades por el Día Internacional de la Juventud en la sede del Ministerio del Interior (MoI) en Abu Dabi e inauguró el primer espacio destinado a jóvenes en el ámbito del gobierno federal.

El acto contó con la presencia de altos cargos del MoI, mandos policiales y representantes de organizaciones juveniles. La apertura incluyó un discurso en el que se destacó el compromiso de la dirección de los Emiratos con el empoderamiento de los jóvenes y el papel del Ministerio en el desarrollo de sus competencias, en línea con las directrices del jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior.

La ceremonia incluyó una presentación sobre la trayectoria y los logros del Consejo de la Juventud del MoI, la graduación de la primera promoción del programa Nucleus of the Future —de seis meses de duración y diseñado para formar a emiratíes en carreras de seguridad y policía— y el reconocimiento a cinco proyectos destacados liderados por jóvenes dentro de la iniciativa Nabras Al Shabab.

Al Neyadi recorrió las exposiciones de los proyectos actuales y futuros del Consejo, entre ellos el proyecto Exceptional Leader del Colegio de Policía y el programa Young Leaders.

Acreditado por la Autoridad Federal de la Juventud, el nuevo espacio busca reforzar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, impulsar la innovación y ofrecer instalaciones para talleres, eventos y sesiones de trabajo. Es el primero de este tipo en ministerios y organismos federales.

El acto concluyó con un debate juvenil organizado por el Consejo de la Juventud del MoI para conmemorar el Día Internacional de la Juventud.