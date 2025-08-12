EAU realiza su 69.º lanzamiento de ayuda y entrega 500 toneladas de alimentos en Gaza

ABU DABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos mantienen su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

El país llevó a cabo su 69.º lanzamiento de ayuda aérea en el marco de la Operación Pájaros de la Bondad, parte de la Chivalrous Knight 3, en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Bélgica y Francia.

El envío incluía alimentos esenciales preparados con el apoyo de instituciones y entidades benéficas radicadas en los Emiratos, destinados a cubrir las necesidades de los residentes en medio de las difíciles condiciones humanitarias que atraviesa la Franja.

Además, 20 camiones con unas 500 toneladas de víveres entraron en Gaza a través de pasos terrestres, como parte de los esfuerzos continuos de los Emiratos para garantizar el suministro de productos vitales tanto por tierra como por aire.

El volumen total de ayuda lanzada desde el aire por los Emiratos supera ya las 3.924 toneladas de diversos artículos de socorro, incluidos alimentos y suministros esenciales, lo que refuerza su compromiso de apoyar al pueblo palestino y fortalecer su capacidad de resistencia.

Estas iniciativas reflejan el papel de liderazgo de los Emiratos en la asistencia humanitaria internacional, movilizando esfuerzos regionales y globales y promoviendo una política de solidaridad para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas en zonas de crisis.