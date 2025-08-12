Equipo de bomberos de Emiratos inicia operaciones contra incendios en Albania

TIRANA, 12 ago 2025 (WAM) — En cumplimiento de las directrices del presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoyar los esfuerzos de extinción de incendios forestales en Albania, el equipo especializado de Emiratos ha comenzado la misión en las zonas afectadas para ayudar a sofocar las llamas.

El grupo llegó ayer al país con personal cualificado para este tipo de operaciones, así como con helicópteros, equipos y materiales necesarios para la lucha contra el fuego.

Los helicópteros realizaron varias salidas sobre las zonas de Petrela y Gramsh, además de otros puntos afectados por los incendios. Las tripulaciones emiratíes, equipadas con tecnología avanzada y moderna, participaron en las tareas de extinción pese a las difíciles condiciones meteorológicas.

Varios responsables albaneses implicados en la operación elogiaron el papel de Emiratos en la lucha contra los incendios y su rápida respuesta, lo que refleja la solidez de las relaciones bilaterales y la positiva contribución del equipo participante.