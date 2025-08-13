Abu Dabi supera los 1.000 trasplantes de órganos con el programa Hayat

ABU DABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) — Abu Dabi ha consolidado su posición como centro médico de referencia regional y global al alcanzar un hito significativo en materia de trasplantes de órganos.

Desde el lanzamiento en 2017 de Hayat, el Programa Nacional para la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, se han realizado un total de 1.090 trasplantes en el emirato hasta 2024.

El anuncio, coincidiendo con el Día Mundial de la Donación de Órganos, destacó el récord de 290 intervenciones en 2024, entre ellas siete trasplantes de corazón, 142 de riñón, 117 de hígado, 22 de pulmón y dos de páncreas.

El sistema sanitario de Abu Dabi continúa ampliando sus límites con cirugías complejas, incluidos trasplantes múltiples y procedimientos asistidos por robot que mejoran la precisión y la recuperación. Estos logros han sido posibles gracias a cuatro centros de referencia: Cleveland Clinic Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Medical City (SKMC), Burjeel Medical City (BMC) y Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC).

La Cleveland Clinic Abu Dhabi ha desempeñado un papel decisivo en el avance del trasplante en los EAU. Fundada en 2017 como el primer centro de trasplantes múltiples del país, solo en 2024 llevó a cabo 241 intervenciones de este tipo, incluido el primer trasplante combinado de corazón y pulmón del país.

Otros hitos incluyen el primer trasplante combinado de pulmón e hígado de la región, en 2023, y el primer intercambio triple de riñones de la nación. El hospital alberga además la única UCI dedicada a trasplantes múltiples y el único programa de trasplante de pulmón de los EAU.

La Sheikh Khalifa Medical City, filial de PureHealth —la mayor plataforma sanitaria de Oriente Próximo—, realizó más de 114 trasplantes de riñón en 2024 y sigue ampliando su programa de trasplante de hígado para adultos y pacientes pediátricos, reafirmando su compromiso con una atención de primer nivel y mejores resultados para los pacientes.

La Sheikh Shakhbout Medical City destaca en investigación y docencia, con diez ponencias en congresos internacionales y el premio al Mejor Resumen en el ISODP 2023 en Las Vegas. El centro realizó el primer trasplante de un donante positivo en COVID-19 en los EAU y ocupó en 2022 el segundo puesto nacional por número de donantes efectivos.

Burjeel Medical City también se ha convertido en referencia en trasplantes múltiples. Entre sus logros figuran el primer trasplante hepático pediátrico de donante vivo del país, el primer trasplante renal incompatible por grupo sanguíneo (ABO) y el trasplante hepático pediátrico más joven de los EAU, realizado a un bebé de solo cinco meses.

«Alcanzar este hito es una prueba del compromiso inquebrantable de Abu Dabi con la atención sanitaria de excelencia. Gracias a nuestra infraestructura, talento e innovación, el emirato se ha convertido en un centro de trasplantes de órganos para la región y más allá», afirmó la subsecretaria del Departamento de Salud de Abu Dabi, Noura Khamis Al Ghaithi.

La responsable animó a la ciudadanía a inscribirse en el programa Hayat, recordando que una sola persona puede salvar varias vidas.