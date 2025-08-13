El grupo AD Ports registra unos ingresos de 4.830 millones de dírhams en el segundo trimestre de 2025

ABU DABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) — El grupo AD Ports anunció los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. La facturación aumentó un 15 % interanual hasta alcanzar los 4.830 millones de dírhams, impulsada por las divisiones de Puertos, Ciudades Económicas y Zonas Francas, y Marítima y de Transporte.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) trimestral creció un 9 % interanual hasta los 1.170 millones de dírhams, con un margen del 24,2 %.

El beneficio antes de impuestos se situó en 519 millones de dírhams, un 5 % más que un año antes, debido principalmente al aumento de los cargos por depreciación y amortización, así como de los costes financieros.

El beneficio neto se mantuvo prácticamente estable en 445 millones de dírhams por el incremento del impuesto sobre la renta. El beneficio por acción fue de 0,07 dírhams, sin variaciones interanuales.

La inversión de capital ascendió a 928 millones de dírhams, destinada en su mayoría a activos de las áreas de Marítima y de Transporte, Ciudades Económicas y Zonas Francas, y Puertos. La intensidad de capital (Capex) descendió al 19 % de los ingresos, frente al 28 % registrado un año antes.

Gracias al sólido rendimiento operativo y a una conversión de caja del 97 %, el flujo de caja operativo alcanzó 1.140 millones de dírhams, casi el doble que en el mismo periodo de 2024. En consecuencia, el flujo de caja libre fue positivo tanto en el trimestre como en lo que va de año.

El desempeño fue especialmente sólido en las divisiones de Puertos, Ciudades Económicas y Zonas Francas, y Marítima y de Transporte, que en conjunto representaron más del 90 % del Ebitda trimestral. En Puertos, el tráfico de contenedores creció un 17 % y el de carga general un 13 % interanual.

La terminal de CMA en el puerto Khalifa, que inició operaciones comerciales a comienzos de 2025, alcanzó una ocupación del 80 % en el trimestre y del 62 % en lo que va de año.

En Ciudades Económicas y Zonas Francas se arrendaron 600.000 metros cuadrados de terreno adicionales, lo que eleva el total del año a 1,6 km². La ocupación en el negocio de alojamiento para trabajadores del grupo Sdeira subió al 80 %, frente al 63 % del segundo trimestre de 2024 y al 75 % del primer trimestre de 2025.

En la división Marítima y de Transporte, el volumen de transporte feeder de contenedores creció un 34 % interanual, mientras que la flota de buques graneleros, multipropósito y ro-ro llegó a 34 unidades, frente a 28 en el mismo periodo de 2024.

El consejero delegado y director general del grupo, capitán Mohamed Juma Al Shamisi, afirmó que el modelo de negocio basado en cinco divisiones sigue generando un crecimiento sostenible a pesar de un contexto macroeconómico y geopolítico complicado. Destacó que la flexibilidad estratégica ha permitido contrarrestar los vientos en contra y aprovechar oportunidades en mercados dinámicos como el mar Rojo y los corredores comerciales emergentes de Asia Central.

Añadió que “la naturaleza rentable a largo plazo de nuestra internacionalización, que está en línea con la visión de nuestra sabia dirección y pese a todos los obstáculos temporales, está situando a AD Ports como un líder en comercio, transporte, logística y desarrollo económico sostenibles”.