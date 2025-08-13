Brasil concede al embajador de Emiratos su máxima condecoración

BRASILIA, 13 de agosto de 2025 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha concedido a Saleh Ahmed Al Suwaidi, embajador de Emiratos Árabes Unidos, la Orden Nacional de la Cruz del Sur, en el grado de Gran Cruz., en reconocimiento a sus aportaciones al fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos países y con motivo del final de su mandato.

La distinción, entregada a Al Suwaidi en una ceremonia celebrada en la sede de la Cancillería, es el mayor honor que el Gobierno brasileño otorga a ciudadanos extranjeros. Tradicionalmente se concede a jefes de Gobierno, embajadores y otras personalidades, como muestra del aprecio diplomático de Brasil hacia quienes han contribuido a estrechar lazos con el país.

En su intervención, Carlos Duarte, viceministro de Asuntos Exteriores para Oriente Medio y África, destacó los avances logrados en la asociación estratégica entre Emiratos y Brasil, así como los acuerdos y memorandos de entendimiento firmados. También subrayó el crecimiento de las inversiones emiratíes en Brasil en varios sectores clave y deseó a Al Suwaidi éxito en sus futuros proyectos.

Por su parte, Al Suwaidi agradeció a las autoridades brasileñas este reconocimiento, que refleja la solidez de las relaciones bilaterales y la cercanía entre sus pueblos. Reafirmó el compromiso de Emiratos de seguir fortaleciendo los vínculos con Brasil, socio importante e influyente, y de explorar nuevas oportunidades de cooperación.

El diplomático expresó su orgullo por haber representado a su país en Brasil y recalcó que los logros alcanzados son fruto de un esfuerzo colectivo en el que participaron todas las instituciones brasileñas. Asimismo, se mostró optimista sobre el futuro de la asociación estratégica, especialmente en áreas emergentes como la innovación, la inteligencia artificial, los centros de datos, las industrias avanzadas y la energía.