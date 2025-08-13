Saud bin Saqr recibe al embajador de Ucrania en visita de despedida

RAS AL KHAIMAH, 13 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, recibió este miércoles, en su palacio de la ciudad Saqr bin Mohammed, al embajador de Ucrania en Emiratos Árabes Unidos, Dmytro Senik, con motivo de la finalización de su mandato.

El gobernante elogió los esfuerzos del diplomático por reforzar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Ucrania en distintos ámbitos, y le deseó éxito en sus futuras funciones.

Por su parte, Senik expresó su profunda gratitud y aprecio por la hospitalidad y la cálida acogida, destacando la relevancia regional e internacional de Emiratos, así como la cooperación y el apoyo recibidos durante su misión.