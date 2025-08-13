El Ministerio de Asuntos Exteriores recibe copia de credenciales del nuevo embajador de Serbia en EAU

ABU DABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – Saif Abdulla Al Shamsi, subsecretario adjunto para Asuntos de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las credenciales de Vladimir Maric, embajador de la República de Serbia en los Emiratos Árabes Unidos.

Al Shamsi dio la bienvenida al nuevo embajador y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones, reiterando el interés de los EAU en seguir reforzando y desarrollando su cooperación con Serbia en distintos ámbitos.

Vladimir Maric expresó su orgullo por representar a su país en los EAU y elogió la destacada posición regional e internacional del Estado bajo el liderazgo del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Los Emiratos Árabes Unidos y la República de Serbia mantienen unas relaciones destacadas en los ámbitos político, económico, de inversión y cultural. Ambos países buscan seguir profundizando esta asociación para servir a sus intereses mutuos y lograr un desarrollo sostenible para las dos naciones y sus pueblos.