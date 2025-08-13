EAU y Egipto estudian uso de la IA en la emisión de fetuas

EL CAIRO, 13 de agosto de 2025 (WAM) – Omar Habtoor Al Darei, presidente de la Autoridad General de Asuntos Islámicos, Donaciones y Zakat, se reunió con el jeque Nazir Mohammed Ayyad, gran muftí de la República Árabe de Egipto, para abordar fórmulas que permitan reforzar la cooperación, la integración y el intercambio de experiencias en materia de fetuas entre ambos países.

El encuentro tuvo lugar al margen de la conferencia La formación de un muftí competente en la era digital, celebrada en El Cairo, con la participación de Khalifa Mubarak Al Dhaheri, rector de la Universidad Mohamed bin Zayed de Humanidades; Sabaa Salem Al Kaabi, secretario general en funciones del Consejo de Fetuas de Emiratos; y varios responsables de asuntos religiosos de las dos delegaciones.

Las conversaciones se centraron en cómo aprovechar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para ofrecer fetuas precisas a las comunidades, especialmente ante los retos contemporáneos y las cuestiones complejas que afrontan distintos sectores de la sociedad.