Los aeropuertos de Emiratos reciben 75,4 millones de pasajeros en el primer semestre de 2025, un récord del 5%

ABU DABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – El sector de la aviación civil de Emiratos Árabes Unidos registró un crecimiento significativo en los principales indicadores de rendimiento durante el primer semestre de 2025, con cifras sólidas en el tráfico de pasajeros, la carga aérea y los movimientos aéreos, que confirman la fortaleza y el desarrollo constante del sector.

Según los datos de la aviación civil correspondientes al periodo, los aeropuertos del país recibieron 75,4 millones de pasajeros entre enero y junio, frente a los 71,7 millones del mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento del 5 %. Enero fue el mes con mayor afluencia, con más de 13,7 millones de viajeros.

Las aerolíneas nacionales continuaron su expansión internacional en el primer semestre de 2025, con el lanzamiento de vuelos a 15 nuevos destinos en Europa, Asia, África y Oriente Próximo, incluyendo ciudades de Rusia, República Checa, Polonia, Armenia, Kazajistán, Vietnam, Camboya, Turquía, Irán, Egipto, Croacia y Etiopía. Esto refuerza la posición de Emiratos como uno de los principales centros mundiales de aviación.

El ministro de Economía y Turismo y presidente de la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA), Abdullah bin Touq Al Marri, afirmó: “Gracias a las directrices de nuestro liderazgo, Emiratos sigue reforzando su papel como centro internacional de aviación, con tasas de crecimiento sin precedentes impulsadas por iniciativas y estrategias nacionales innovadoras. Esto ha fortalecido de forma notable la competitividad y el liderazgo del país en un sector vital que hoy constituye un pilar del crecimiento económico, la diversificación de ingresos y el impulso del comercio, el turismo, la inversión y la creación de empleo”.

El director general de la GCAA, Saif Mohammed Al Suwaidi, señaló que los resultados positivos reflejan la fortaleza de la infraestructura aeroportuaria y la eficacia de los esfuerzos conjuntos de aeropuertos, aerolíneas y proveedores de servicios de navegación aérea. Destacó que la capacidad total de los aeropuertos del país ya supera los 160 millones de pasajeros anuales.

En detalle, el tráfico aéreo registró 531.000 movimientos en el semestre, un aumento del 6,2 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando fueron casi 500.000. Riad, Yeda, Kuwait, Bombay y Baréin se situaron entre los cinco destinos más concurridos en número de vuelos semanales desde y hacia Emiratos.

En cuanto a la carga aérea, el volumen total gestionado en los aeropuertos del país superó los 2,2 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 4,74 % respecto al mismo periodo del año anterior, con las aerolíneas nacionales concentrando el 67 % del total.