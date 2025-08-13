Abdullah bin Zayed aborda con el primer ministro de Montenegro las relaciones bilaterales y la situación de los incendios forestales

ABU DABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Exteriores, conversó con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, sobre el impulso de las relaciones bilaterales y las vías para acelerar la cooperación entre ambos países con el fin de servir a sus intereses comunes.

En una llamada telefónica, ambas partes trataron la evolución del incendio forestal que afecta a algunas zonas de Montenegro. El máximo responsable de la diplomacia emiratí expresó la solidaridad de su país con la República de Montenegro ante estas circunstancias excepcionales y reafirmó la disposición de los Emiratos Árabes Unidos a proporcionar el apoyo y la asistencia necesarios para mitigar el impacto del fuego.

El jeque Abdullah subrayó además el carácter privilegiado de las relaciones entre los dos países y trasladó sus deseos de que Montenegro y su pueblo continúen disfrutando de seguridad y prosperidad.