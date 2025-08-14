DXB prevé recibir más de 3,6 millones de pasajeros durante el pico de regreso a clases

DUBÁI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – El aeropuerto internacional de Dubái (DXB) se prepara para un final de verano intenso, con familias que regresan de sus vacaciones y estudiantes que vuelven a la ciudad antes del inicio del nuevo curso escolar.

Entre el 13 y el 25 de agosto de 2025, DXB espera recibir a más de 3,6 millones de pasajeros, con una media diaria de 280.000. El día de mayor actividad será el viernes 15 de agosto, cuando se prevé que el tráfico supere los 290.000 viajeros.

Este repunte previo al inicio del curso escolar llega tras un primer semestre de 2025 de cifras récord, en el que Dubái recibió 9,88 millones de visitantes internacionales que pernoctaron en la ciudad —un 6 % más interanual— y DXB gestionó a más de 46 millones de pasajeros, consolidando así su posición como el mayor aeropuerto internacional del mundo.

Dubai Airports trabaja junto a la comunidad oneDXB —que incluye aerolíneas, autoridades de control, y socios comerciales y de servicios— para garantizar a cada viajero una experiencia fluida y sin estrés durante este periodo de gran actividad.

El aeropuerto ha reforzado la asistencia a las Personas con Determinación, con rutas de accesibilidad señalizadas, apoyo discreto a los viajeros que portan las acreditaciones Sunflower Lanyard, y un salón de asistencia específico en la Terminal 2.