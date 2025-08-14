Líderes de Emiratos felicitan al presidente de Pakistán por el Día de la Independencia

ABU DABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente Asif Ali Zardari, de Pakistán, con motivo del Día de la Independencia de su país.

El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, remitieron mensajes similares al presidente Zardari y al primer ministro, Muhammad Shehbaz Sharif, por la ocasión.