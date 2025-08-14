EAU realizan el 71.º lanzamiento aéreo de ayuda sobre la Franja de Gaza

GAZA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos continúa prestando apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza, y llevó a cabo su 71.º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la Operación Pájaros de la Bondad, parte de la Operación Chivalrous Knight 3, en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Bélgica y Francia.

El envío incluía cantidades de alimentos esenciales, preparados con el apoyo de instituciones y entidades benéficas radicadas en Emiratos, para atender las necesidades de los residentes ante las difíciles condiciones humanitarias en la Franja.

Con la conclusión de esta operación, el volumen total de ayuda entregada por vía aérea superó las 3.956 toneladas de diversos artículos de socorro, incluidos alimentos y suministros esenciales, lo que refuerza el firme compromiso de Emiratos con el pueblo palestino y su determinación de fortalecer su resistencia.

Estas iniciativas reflejan el papel de liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en la labor humanitaria internacional, movilizando esfuerzos regionales e internacionales y promoviendo una cultura solidaria para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por crisis.