EAU expresan su solidaridad con la India y trasladan sus condolencias por las víctimas de las inundaciones

ABU DABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con la República de la India por las víctimas de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, que han dejado decenas de muertos y heridos, cientos de desaparecidos y cuantiosos daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus condolencias y su pésame a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de la República de la India, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.