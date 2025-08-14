El embajador de Emiratos en Brasil entrega copia de sus credenciales a la secretaria general del Ministerio de Exteriores

BRASILIA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Sharif Isa Al Suwaidi entregó una copia de sus credenciales como embajador extraordinario de Emiratos Árabes Unidos en Brasil a Maria Laura da Rocha, secretaria general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.

Maria Laura da Rocha deseó al embajador éxito en su labor para ampliar las relaciones bilaterales en diversos sectores entre Emiratos y Brasil, y subrayó la disposición de su país a ofrecer todo el apoyo posible para facilitar sus funciones y contribuir al fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones.

Por su parte, Al Suwaidi expresó su orgullo por representar a Emiratos Árabes Unidos en Brasil y su empeño en ampliar las relaciones bilaterales en distintos ámbitos, contribuyendo así a reforzar los vínculos y a promover los intereses de ambos países.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las perspectivas de cooperación entre Emiratos y Brasil y abordaron las vías para reforzarla a fin de atender los intereses comunes de los dos países y sus pueblos, y abrir horizontes más amplios para la asociación.