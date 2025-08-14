EAU condenan con firmeza las declaraciones israelíes sobre la “Gran Israel”

ABU DABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos expresó, en los términos más enérgicos, su condena y rechazo a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la visión de la “Gran Israel”, y afirmó su rechazo categórico a esas afirmaciones provocadoras, que suponen una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó el rechazo absoluto de Emiratos a cualquier amenaza contra la soberanía de los Estados árabes, y pidió el fin de las declaraciones y acciones incendiarias de los extremistas dentro del Gobierno israelí.

El ministerio también reiteró la importancia de detener todos los planes de asentamientos y expansión territorial que amenacen la estabilidad regional y socaven las perspectivas de paz y convivencia en la región y entre sus pueblos.