El emir de Catar concede la condecoración “Al Wajbah” al embajador de Emiratos Árabes Unidos

DOHA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del Estado de Catar, concedió la condecoración “Al Wajbah” al jeque Zayed bin Khalifa bin Sultan Al Nahyan, embajador de Emiratos Árabes Unidos en el Estado de Catar, en reconocimiento a sus esfuerzos por fortalecer las relaciones fraternales y la cooperación entre ambos países, y con motivo de la finalización de su mandato como embajador emiratí en Doha.

Durante una recepción celebrada el jueves en el Palacio Amiri Diwan, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani transmitió sus mejores deseos de éxito continuado al jeque Zayed bin Khalifa Al Nahyan.

Por su parte, el embajador de Emiratos Árabes Unidos expresó su gratitud y reconocimiento al jeque Tamim bin Hamad Al Thani por el apoyo y la asistencia recibidos, que contribuyeron al éxito de su misión diplomática y al fortalecimiento de los lazos fraternales entre los dos países.