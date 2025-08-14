Detenido un sospechoso de alto perfil y entregado a las autoridades chinas

ABU DABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos entregó a un prófugo a las autoridades de la República Popular China. El sospechoso fue detenido por la Policía de Dubái en cumplimiento de una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Está considerado uno de los delincuentes más buscados por las autoridades chinas, acusado de dirigir una red criminal organizada que gestiona sitios fraudulentos de apuestas valorados en millones de dólares.

Las autoridades chinas expresaron su agradecimiento por la cooperación de Emiratos Árabes Unidos y su voluntad de reforzar la colaboración y la acción conjunta para garantizar la seguridad de las sociedades y de la comunidad internacional.