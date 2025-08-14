El presidente de Emiratos y el príncipe heredero saudí abordan las relaciones fraternales y los esfuerzos para afrontar retos regionales en una conversación telefónica

ABU DABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, conversaron por teléfono sobre las relaciones fraternales y las vías para ampliar la cooperación en diversos ámbitos con el fin de atender intereses comunes.

Ambos dirigentes también analizaron cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo, incluidos los esfuerzos para abordar los acontecimientos en Oriente Próximo y reforzar la seguridad, la estabilidad y la paz en la región.